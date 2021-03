Gemeenschapsonderwijs sluit kleuterscholen, Katholiek Onderwijs adviseert ook sluiting

Het Gemeenschapsonderwijs GO! heeft beslist om de kleuterscholen toch al een week voor de paasvakantie op slot te doen. Ook het katholiek onderwijs stuurt aan op een sluiting.

Normaal zou het kleuteronderwijs, anders dan het lager en middelbaar onderwijs, volgende week nog openblijven. GO! laat donderdagavond weten dat het, 'in overleg met zijn scholengroepen', beslist om al zijn kleuterscholen volgende week toch te sluiten. Er wordt wel, eventueel in samenwerking met partners zoals de lokale besturen, noodopvang georganiseerd.