Gemeenschapsonderwijs zet ontwikkeling leerplatform tijdelijk stop

De verdere ontwikkeling van GO! IXZO, het onlineleerplatform dat het gemeenschapsonderwijs uitbouwt met de Britse start-up Century Tech, wordt tijdelijk stopgezet.

Hoewel de gesprekken met Century Tech nog lopen, verliep de samenwerking de voorbije maanden niet zoals voorzien, waardoor het GO! de verdere uitrol van het digitaal platform on hold zet. Scholen die al in het pilootproject zaten, kunnen blijven gebruikmaken van het platform, maar voor de verdere ontwikkeling wordt ook naar andere partners gekeken.

Soms moet je een stap achteruit zetten om er twee vooruit te zetten. Raymonda Verdyck Topvrouw GO!

‘De gesprekken lopen nog’, zegt GO!-topvrouw Raymonda Verdyck. ‘Maar soms moet je een stap achteruitzetten om er twee vooruit te zetten. We willen de investeringen die scholen in het project hebben gedaan garanderen.’ Het net houdt vast aan de ambitie om een performant leerplatform uit te bouwen, maar op welke termijn dat lukt, is door de problemen onduidelijk.

Kerkhof

Vlak voor de coronacrisis pakte het GO! nog uit met het project als voorbeeld voor de toekomst. Tegen 2030 zouden alle gemeenschapsscholen werken met het platform, dat maatgericht onderwijs mogelijk maakt via individuele onlineleertrajecten. Er werd beweerd dat het platform op termijn met artificiële intelligentie zou kunnen werken. ‘Internationaal heb je een kerkhof van gelijkaardige projecten die mislukt zijn, naast enkele succesvolle voorbeelden’, zei pedagoog Pedro Debruyckere toen.