Gemeente Willebroek gehackt

Het is in het woonzorgcentrum dat de problemen aan het licht kwamen, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). 'Daar werd snel duidelijk dat het om een cyberaanval ging.'

Bevers zegt dat momenteel de prioriteit bij het woonzorgcentrum ligt. 'Daar zijn op dit moment wat ongemakken, maar hun planning de komende dagen komt voorlopig niet in het gedrang. Dat is belangrijk, zeker als het gaat over bijvoorbeeld het toedienen van medicatie.'

Het is onduidelijk hoe lang de problemen kunnen aanhouden, maar een voorzichtige prognose is dat de hinder meer dan waarschijnlijk een aantal dagen tot een week zal duren.

Het is nog niet duidelijk met welk type aanval de gemeente te maken heeft, maar hacking met gijzelsoftware is in opmars. Daarbij eisen criminelen losgeld, meestal in de vorm van virtuele munten, in ruil voor de sleutel om de malafide software te ontcijferen. De afgelopen maand werden zowel weefgetouwenfabrikant Picanol als de universiteit van Maastricht slachtoffer van cyberaanvallen.