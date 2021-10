Gemeente Zwijndrecht stelt 3M in gebreke

Zwijndrecht vraagt het Amerikaanse chemiebedrijf 3M alle kosten te dragen die aan de vervuiling gelinkt kunnen worden. Engageert het zich daar niet binnen twee weken toe, volgt een strafklacht met een burgerlijke partijstelling.

De gemeente Zwijndrecht stelt het Amerikaanse chemiebedrijf 3M in gebreke voor de PFOS-vervuiling in de regio. Dat heeft burgemeester Andre Van de Vyver (Groen) donderdag aangekondigd op een persconferentie. De gemeente eist dat 3M zich engageert om alle kosten die voortvloeien uit de verontreiniging te dragen. 'We stellen het bedrijf in gebreke voor alle geleden en toekomstige schade', zei eerste schepen Steven Vervaet (Groen).

Zwijndrecht kiest voor de vlucht vooruit nadat dinsdag de langverwachte resultaten van het bloedonderzoek van 800 inwoners van de gemeente zijn gepubliceerd. Daaruit blijkt dat meer dan 90 procent van de deelnemers te hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden.

'Onze inwoners zijn gegijzeld door onzekerheid en wij met hen', zei Vervaet. 'De bescherming die mensen nodig hebben, mag niet afhankelijk zijn van financiële beperkingen. Daarom vragen we 3M zijn verantwoordelijkheid te nemen.'

Alle kosten

De gemeente schat dat de kosten om met de vervuiling om te gaan fel zullen oplopen. Het gaat om de kosten voor extra bodemonderzoeken bij openbare of private werken, de hervestiging van inwoners, de herbestemming van landbouwgronden, de afvalverwerking van groenten en tuinafval die PFAS-bevatten en extra bloedonderzoeken. Zwijndrecht vraagt 3M niet alleen om die kosten te vergoeden, maar ook om transparant te zijn over de omvang van de vervuiling en om alle kennis over de schadelijke PFAS-stoffen die het internationaal verwierf te delen.

'De gemeente wil het voortouw nemen in de juridische acties die ondernomen worden tegen 3M', zegt Erika Rentmeesters, de advocaat die de gemeente onder de arm heeft genomen. 'Ze onderneemt daarvoor twee stappen. Er wordt een ingebrekestelling gestuurd en de gemeente zal een klacht met een burgerlijke partijstelling indienen bij de onderzoeksrechter die al met een gerechtelijk onderzoek bezig is. Als 3M geen actie onderneemt, wil de gemeente zo een strafrechtelijke of een burgerrechtelijke procedure uitlokken om de verantwoordelijkheid van 3M te laten vaststellen door een rechter en schadevergoedingen te bekomen. Elke inwoner die schade lijdt, zal zich bij die procedures kunnen aansluiten.'

Daarnaast wendt de gemeente zich tot de Vlaamse regering. Ze vraagt om alle inwoners toegang te geven tot een bloedonderzoek en wil garanties dat de Vlaamse overheid een deel van de kosten zal dragen. 'Onze inwoners zijn heel bezorgd over de bloedresultaten', zegt Van de Vyver. 'Het is niet meer dan logisch dat het onderzoek uitgebreid wordt, zodat iedereen zijn individuele situatie kent.'

3M moet zich nog op een ander front verdedigen. Donderdagmiddag tekent het bedrijf vanaf 15 uur present op een hoorzitting van de Omgevingsinspectie. Het moet daar duidelijkheid verschaffen over de uitstoot via de lucht en aantonen dat het de buurtbewoners niet aan extra PFAS blootstelt. Als het dat niet overtuigend kan doen, dreigt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ermee delen van de fabriek stil te leggen.