Gemeenten kunnen burgers voortaan controleren op quarantaine

De politie controleert of het reisformulier werd ingevuld.

De Vlaamse regering heeft een langverwacht besluit goedgekeurd dat de lokale besturen toestaat mensen te controleren op de quarantaineplicht. De burgemeesters hebben nu eindelijk een stok achter de deur om de quarantaineregels te handhaven.

Tot nu toe konden lokale besturen niet zomaar controleren of mensen de opgelegde quarantaineplicht effectief naleefden. Een Vlaams decreet, waarvan het uitvoeringsbesluit vrijdag werd goedgekeurd door de regering, machtigt de lokale besturen om dat voortaan wel te doen. Hun politiediensten zullen bij mensen thuis of op straat kunnen controleren of de plicht wordt nageleefd.

De burgemeesters krijgen een extra instrument in handen om de Covid-19-epidemie op hun grondgebied te bestrijden. Wouter Beke (CD&V) Vlaams minister van Volksgezondheid

‘De lokale besturen zullen weten wie in tijdelijke quarantaine moet en waar dat is en voor hoe lang', zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Die informatie zal stelselmatig doorstromen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid naar het lokale niveau. 'De burgemeesters krijgen dus een extra instrument in handen om de Covid-19-epidemie op hun grondgebied te bestrijden', zegt Beke.

Reizigers

Na de terugkeer van veel Belgen uit vakantie rezen er de jongste tijd steeds meer vragen over hoe de overheid de quarantaineplicht kan handhaven. Reizigers die langer dan 48 uur in het buitenland hebben gezeten, zijn verplicht een week in quarantaine te zitten. Maar het bleef mogelijk aan de quarantaineplicht te ontsnappen omdat de overheid die niet kon afdwingen en moest rekenen op de burgerzin van de terugkeerders.

De ambtenaar-artsen van de bevoegde Vlaamse administratie hadden eerder al de bevoegdheid om quarantaine aan besmette mensen of risicovolle contacten op te leggen. Die ambtenaar-artsen konden die gegevens per patiënt ook al doorgeven aan de lokale besturen, zodat die toch sporadisch konden controleren. Alleen gebeurde die doorstroming van informatie slechts mondjesmaat en voor enkele individuen.

Maandag

Dankzij het decreet zal die informatiedoorstroming niet meer sporadisch en per individu gebeuren, maar op geregelde basis. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de lijsten die ze opmaakt over wie in quarantaine moet regelmatig overmaken aan de gemeentebesturen. De besturen en hun politiediensten krijgen zo een stok achter de deur om de quarantaineplicht effectief af te dwingen.

De gemeenten kunnen overgaan tot actie wanneer het decreet en het uitvoeringsbesluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Dat zou maandag gebeuren.

Laatste stap

De ploeg van minister-president Jan Jambon kreeg vanuit de oppositie de kritiek dat het allemaal te traag ging met de handhaving van de quarantaineplicht. Het Vlaams Parlement keurde het decreet al goed op 18 december, maar de regering wachtte op de adviezen van de Raad van State en de privacycommissie VTC om het licht op groen te zetten. Rekening houdend met de opmerkingen van die instanties wordt de rechtsbasis voor de wetgeving verstevigd, zegt de regering.