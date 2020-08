Gemeenten kunnen toch zelf aan contactonderzoek doen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat lokale besturen dan toch toe zelf aan contacttracing te doen. Gemeenten die zelf aan contactonderzoek doen, zullen zich wel aan strenge regels moeten houden.

Uit ongenoegen met de trage opstart van het Vlaamse contactonderzoek hebben verschillende Vlaamse gemeenten zelf een systeem op poten gezet om contacten van met corona besmette mensen te contacteren. Onder meer in Zuid-West-Vlaanderen is dat het geval.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat verantwoordelijk is voor het contactonderzoek, was daar niet mee opgezet. De administratie vreest voor een versnipperde aanpak, terwijl het bij contactonderzoek net belangrijk is om linken over het hele land te kunnen leggen.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat de lokale besturen nu toch toe zelf aan contactonderzoek te doen, al wordt het geen verplichting. Gemeenten krijgen de keuze om zich in te schrijven in drie scenario’s.

Drie scenario's

Het basisscenario is dat gemeenten zich focussen op het sensibiliseren van de bevolking over het coronavirus en de coronamaatregelen. Daarbovenop kunnen ze zelf ook een rol opnemen, bijvoorbeeld als zich een lokale uitbraak voordoet. In dat geval doen ze aan cluster- en bronnenonderzoek, waarbij wordt uitgezocht hoe mensen besmet zijn geraakt.

Een derde mogelijkheid is dat gemeenten ook zelf aan contactonderzoek doen. Dat betekent dat ze zelf besmette patiënten opbellen. Ze proberen dan de contacten in kaart te brengen en die mensen te bereiken om hen te vragen een test af te nemen.

‘Dat is wel gekoppeld aan enkele specifieke voorwaarden over de vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en garantie op de invoering in het centrale systeem’, zegt Beke.

Individuele gegevens

Via de Zorgatlas beschikken beschikken de lokale besturen sinds vrijdag over gegevens op wijkniveau over de besmettingen in hun stad of gemeente. Om nog meer te kunnen doen met die gegevens zullen ook de individuele gegevens ter beschikking worden gesteld.

Om de privacy van de besmette patiënten te beschermen zal dat gebeuren via een medisch expert verbonden aan de zorgraad van de eerstelijnszone waaronder de gemeente valt. Op die manier krijgt de gemeente zelf de gegevens niet in handen en blijven ze bij mensen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Snellere opsporing

Beke benadrukt ook dat de contactopsporing intussen sneller verloopt. 'Bijna 75 procent van de indexpatiënten wordt afgehandeld binnen 24 uur', zegt hij. Dat betekent dat ten laatste 24 uur nadat Vlaanderen op de hoogte is gebracht van een positieve test de contacten van die persoon in kaart zijn gebracht.

'95 procent van de indexpatiënten wordt afgehandeld binnen 72 uur', zegt Beke. Het gaat dan over mensen die telefonisch niet bereikt kunnen worden en bij wie field agents op het terrein langsgaan.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de burgemeester van Kortrijk, reageert tevreden. 'Voor Kortrijk hebben we niet op deze beslissing gewacht. Gepensioneerde artsen bellen elke dag mensen, stadsmedewekers gaan van deur tot deur.'