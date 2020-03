Gemeenten mogen GAS-boetes uitschrijven voor snelheidsovertredingen

Binnenkort mogen steden en gemeenten GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen op plaatsen waar maar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. De Vlaamse regering keurde daarvoor een ontwerp van decreet goed.

De Vlaamse regering maakt het daarmee voor lokale besturen mogelijk om de veiligheid te verbeteren op plaatsen waar weinig wordt gecontroleerd. 'Vandaag moeten we vaststellen dat er in de zones waar snelheidsbeperkingen gelden van 30 of 50 kilometer per uur nauwelijks handhaving is. We willen de lokale besturen een tool geven om de regels beter te doen naleven', legt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters uit.