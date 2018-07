Gemengde reacties op Vlaams zomerakkoord

Het niet-invoeren van statiegeld en de weinig concrete invulling van de geplande betonstop zorgen voor teleurgestelde reacties bij de milieuverenigingen en oppositiepartijen. Ondernemersfederaties reageren daarentegen positief.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) ziet een aantal goede maatregelen in het zomerakkoord van de Vlaamse regering. Het verbieden van de verkoop van mazoutketels vanaf 2021 bijvoorbeeld of de invoering van een kilometerheffing. Maar tegelijk betreurt de organisatie dat veel van die maatregelen worden doorgeschoven naar de volgende regering. "De principes liggen op tafel, maar toch bestaat het gevaar dat een volgende coalitie bij de regeringsonderhandelingen een aantal zaken zal doen sneuvelen", aldus woordvoerder Laurens De Meyer. Het niet-invoeren van statiegeld vindt de BBL "een grote lacune". "We zijn teleurgesteld, want er was toch brede steun hiervoor", klinkt het.

Statiegeld krijgt een eersteklas begrafenis Björn Rzoska Groen-fractieleider

Ook Natuurpunt Vlaanderen reageert teleurgesteld op het gebrek aan ambitie in verband met de betonstop (het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). "De betonmolens zullen morgen nog altijd draaien, er zal nog altijd onbeperkt open ruimte worden aangesneden", klinkt het teleurgesteld.

De Vlaamse regering heeft bepaald dat tegen 2025 nog slechts 3 hectare ruimte per dag mag worden ingenomen en tegen 2040 zelfs 0 hectare. "Maar het is op geen enkele manier duidelijk hoe men dat gaat realiseren", zegt woordvoerder Hendrik Moeremans. Nochtans is de kost van dit beleid aanzienlijk, meent hij, verwijzend naar onder meer de dure aanleg van openbare infrastructuur en het extra fileleed."De Vlaamse regering heeft de grote concepten en principes herhaald, maar over hoe men die gaat bereiken, is nog geen stap vooruit gezet."

Politiek

Oppositiepartij sp.a bestempelt het zomerakkoord van de Vlaamse regering als een "Miss World-akkoord". "Wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe", aldus fractieleider Joris Vandenbroucke. "Men lijkt ook vooral te hebben beslist wat de volgende regering moet doen. Er is al vier jaar verloren gegaan, en daar wordt nu een vijfde jaar aan toegevoegd", klinkt het.

Het afvalplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege is volgens sp.a "ronduit ontgoochelend" en "geen oplossing tegen zwerfvuil". "Ze heeft duidelijk de plannen van de lobby moeten slikken", meent Vandenbroucke.

Statiegeld

Oppositiepartij Groen is evenmin onder de indruk van het zomerakkoord van de Vlaamse regering. Groen-fractieleider Björn Rzoska is zelfs ontgoocheld: "Deze regering beslist vooral om niet te beslissen en om door te schuiven naar de volgende regering. Statiegeld krijgt een eersteklas begrafenis, voor de betonstop zijn geen extra garanties, net als voor de bescherming van waardevolle bossen."

Groen ziet amper één lichtpuntje: de geplande invoering van de slimme kilometerheffing voor personenwagens, al wordt ook die beslissing overgelaten aan de volgende Vlaamse regering. Ook in het afvalplan zitten volgens de oppositiepartij wel een aantal positieve elementen, zoals het verbod op plastic (wegwerp)zakjes en het verplicht gebruik van herbruikbare bekers op evenementen. Maar dat statiegeld op blikjes en plastic flessen niet wordt ingevoerd, is voor Groen onbegrijpelijk.

Ondernemers

De verschillende ondernemersorganisaties daarentegen reageren positief op de maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen inzake afval en milieu. Het uitblijven van statiegeld wordt overal toegejuicht en Voka is tevreden dat gekozen is voor "een economisch verantwoorde klimaattransitie". Unizo en sectorfederatie Buurtsuper.be vreesden dat de kleinhandel zou worden opgezadeld met een voor hen "duur en omslachtig statiegeldsysteem".

Dat komt er nu niet, ten vroegste in 2023, als aan bepaalde voorwaarden niet is voldaan. Unizo is tevreden dat de Vlaamse regering ervoor gekozen heeft om alle belanghebbende partijen in het bad te trekken om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. "Ook de bedrijven nemen in dit plan hun verantwoordelijkheid op, met onder meer hun engagement om hogere inzamelings- en recyclagepercentages te halen, om extra te investeren in herbruikbare, recycleerbare of composteerbare verpakkingen, en om het gebruik van plastic zakjes in de distributie te laten uitdoven", klinkt het.

Doelstellingen

Eenzelfde geluid bij Comeos, de federatie voor de distributiesector. "We zijn tevreden dat de engagementen van de sector gehonoreerd worden en dat de Vlaamse regering kiest voor een totaalaanpak" die een oplossing biedt voor alle verpakkingen. Comeos wijst erop dat tegen 2022 90 procent van de drankverpakkingen ingezameld en gerecycleerd moeten worden. "Tegen 2025 zullen alle verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Daarmee worden de Europese doelstellingen inzake recyclage van 2030 in België al in 2025 ruimschoots behaald."

Voka richt zijn aandacht op de maatregelen rond het klimaat en is tevreden dat gekozen is "voor een realistische reductie van de uitstoot door de industrie". Het Vlaams klimaatplan wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent verminderen, waarbij het streefcijfer voor de industrie werd aangepast naar -21 procent tegen 2030. "Het klimaatplan focust terecht op inspanningen bij gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel zit. Het is goed dat particulieren ook een deel van de inspanningen moeten leveren", vindt Voka.

Ruimtelijke ordening