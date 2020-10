Gent, Mechelen en Aarschot laten nieuwe maatregelen vervroegd ingaan

De avondklok wordt in Vlaanderen niet vervroegd. In Brussel moet iedereen voor 22 uur thuis zijn.

Onder meer de burgemeesters van Gent, Mechelen en Aarschot steken de Vlaamse regering voorbij met een vervroeging van de strengere coronaregels.

De Vlaamse regering kondigde gisteravond enkele verstrengingen van de coronamaatregelen aan, zoals een nieuwe volledige sluiting van de cultuur- en eventsector, en strengere regels voor sport. Die zouden ingaan vanaf vrijdag 18 uur, maar de kritiek luidt dat dat het virus nog te veel tijd geeft om brokken te maken.

Gwendolyn Rutten (Open VLD) reageerde gisteravond al via Twitter. De burgemeester van Aarschot riep op niet te talmen en wil de maatregelen al deze avond om 18 uur laten ingaan.

Woensdagochtend volgden haar liberale collega's Mathias De Clercq en Alexander Vandersmissen haar voorbeeld. Zowel Gent als Mechelen gaat de regels vervroegd toepassen: Mechelen vanaf middernacht en Gent vanaf 'morgenvroeg'.

Ook de stadsbesturen van Tienen (woensdag vanaf 18 uur) en Diest (donderdag vanaf 8 uur) lieten weten om de regels vroeger te laten ingaan. In Leuven is er om 11 uur een overleg met de crisiscel. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) liet al verstaan dat hij de maatregelen zo snel mogelijk wil invoeren, en dat hij bovendien het luik onderwijs mist in de verstrenging. In Leuven stapt men na de herfstvakantie over op deeltijds afstands- en deeltijds contactonderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Tijd voor sectoren

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) reageerde in 'De ochtend' op Radio 1 al dat het niet verboden is de regels vroeger toe te passen. 'Voor alle duidelijkheid: iedereen is vrij om nu al de regels toe te passen. Je hoeft niet te wachten tot vrijdag. Maar het is ook belangrijk de sector wat tijd te geven.'