Gent breidt lage-emissiezone niet uit

Groen was lang vragende partij om de huidige lage-emissiezone in de binnenstad uit te breiden naar de ruime omgeving, maar een studie toont dat daar niet dezelfde milieuwinst geboekt kan worden.

Gent voerde in 2020 een lage-emissiezone in om de meest vervuilende auto's uit het stadscentrum te weren. Het voornemen om die zone deze legislatuur uit te breiden was verbonden aan een studie door het Leuvense consultancybureau Transport & Mobility. Daaruit blijkt dat de huidige LEZ-zone werkt en vooral de uitstoot van kankerverwekkend roet en schadelijk stikstofoxide terugdringt.