Gent haalt standbeeld Leopold II weg

De stad haalt een standbeeld van de controversiële koning weg uit het Zuidpark. De buste, twee weken geleden nog beklad, wordt opgeborgen in een depot in afwachting van een nieuwe bestemming.

In Gent beslist het stadsbestuur donderdag om een buste van koning Leopold II, die verantwoordelijk is voor miljoenen slachtoffers tijdens zijn bewind over de voormalige kolonie, weg te halen op vraag van de werkgroep 'Dekoloniseer de stad'. Later dit jaar zal de werkgroep ook advies geven over andere koloniale monumenten.