Gent zwakt ban vervuilende auto's af

Het Gentse stadsbestuur bereikte maandagavond een compromis over de geplande uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ). De uitbreiding komt er, zoals was afgesproken. Maar wanneer en in welke wijken wordt de komende jaren eerst nog grondig bekeken.

De invoering van lage-emissiezones heeft al in meerdere steden stof doen opwaaien. De kritiek luidt dat vooral de zwakkeren in de samenleving worden getroffen, omdat zij vaak met vervuilende diesels rijden en dus de binnenstad niet meer binnen mogen. Bovendien is er een impact op de automarkt. Tweedehandsdiesels raken amper nog verkocht, terwijl bezinewagens plots veel duurder worden.

Maandagavond besliste de gemeenteraad in Gent af te stappen van de oorspronkelijke plannen om de lage-emissiezone op termijn uit te breiden naar alle gebieden binnen de R4, het havengebied inbegrepen. Nu geldt het verbod enkel in de binnenstad in de zones die samenvallen met de zone 30.

Er komt nog een uitbreiding deze legislatuur, maar de lat wordt lager gelegd. In het bestuursakkoord staat dat ‘alle woongebieden binnen de R4 en het havengebied’ een LEZ zouden worden. Maar dat wordt nu eerst grondig geëvalueerd. Er wordt bekeken waar en wanneer het haalbaar is de LEZ uit te breiden.

Handrem

De plannen voor de uitbreiding van de LEZ in Gent zette de Vivaldi-coalitie van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) onder hoogspanning. Onder impuls van sp.a-voorzitter Conner Rousseau gingen de socialisten op de rem staan. Ze willen meer opkomen voor de kleine man, en het verschil maken met de groenen, bleek al tijdens een debat over de lage-emissiezones in het Vlaams Parlement.

Vooral gezinnen met een laag inkomen rijden nog vaak met een oude auto. En zij ondervinden moeite om tot bij hun woning te rijden of op het werk te geraken. Daarom trokken de socialisten de handrem aan, tot grote ergernis van de groenen, die erop wezen dat de sp.a ook in Antwerpen en Brussel mee de lage-emissiezones heeft goedgekeurd.

Gisteren reageerde zowel Groen als de sp.a tevreden. ‘Er komt in Gent geen uitbreiding van de lage-emissiezone zonder evaluatie’, zei de sp.a. ‘We breiden de lage-emissiezone uit, maar dat doen we niet blind’, reageerde Groen.

Havengebied

De Gentse oppositie had kritiek op het bereikte compromis. ‘Een uitbreiding van de LEZ treft ‘190.000 Gentenaars die buiten de R4 wonen’, zei N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt. ‘Bij een uitbreiding naar het havengebied zouden ook werknemers van de bedrijven daar getroffen worden.’