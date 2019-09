Gentse Open VLD ruziet over rode cijfers Ghelamco Arena

De Gentse schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD) roept voormalig schepen Christophe Peeters, een partijgenoot, op het matje over het miljoenenverlies bij het bedrijf achter de Ghelamco Arena. De stad Gent is de grootste aandeelhouder.

De opmerkelijke demarche blijkt uit een aangetekende brief die Souguir als voorzitter van het stadsontwikkelingsbedrijf SoGent stuurde en die Het Laatste Nieuws kon inkijken. De vraag naar meer uitleg wordt gesteld aan de voormalige schepenen Christophe Peeters (Open VLD) en Resul Tapmaz (sp.a).

Zij waren tot voor kort respectievelijk gedelegeerd bestuurder en voorzitter van Artevelde-Stadion. Dat is de vennootschap die het voetbalgedeelte van de Ghelamco Arena, de thuishaven van KAA Gent, beheert. De commerciële activiteiten van het stadion staan er los van.

Schermvullende weergave Gents schepen Sami Souguir (midden). ©BELGA

De stad Gent werd eind 2015, via haar vehikel nv Buffalo, de grootste aandeelhouder van Artevelde-Stadion cvba. Eerder had Ghelamco, het vastgoedbedrijf van Paul Gheysens, nog de meerderheid in handen (57 procent), tegenover 43 procent voor de stad Gent. Na de transactie zakte het belang van Ghelamco tot 11 procent, tegenover 79 procent voor de stad Gent, 6 procent voor KAA Gent en 3 procent voor de watermaatschappij Farys.

Het tussenvehikel, de nv Buffalo, werd in juli geschrapt. Daardoor is SoGent juridisch de nieuwe hoofdaandeelhouder. SoGent-voorzitter Souguir maakt zich zorgen om het nettoverlies van bijna 3,5 miljoen euro die Artevelde-Stadion in het boekjaar 2018 moest slikken. Het gaat bijna volledig om overgedragen verliezen uit het verleden (3,3 miljoen euro). Het verlies over het boekjaar zelf bleef beperkt tot minder dan 200.000 euro.

3,5 miljoen Rode cijfers Het jaarverlies van de cvba Artevelde-Stadion, de vennootschap achter de Ghelamco Arena, bedraagt 3,5 miljoen euro.

'Als ik als voorzitter van SoGent vaststel dat een van onze dochtervennootschappen zo’n fors verlies boekt, dan moet ik weten waar dat vandaan komt en of dat zal wegen op het budget van SoGent, lees: de stad', zegt Souguir aan Het Laatste Nieuws. Hij stelt zich ook vragen bij een specifieke financiële transactie rond een parking.

Opgestapelde verliezen

Een verrassing kunnen de rode cijfers niet zijn, want de vennootschap zeult de historische verliezen als enkele jaren mee. Het boekjaar 2017 laat een zeer vergelijkbaar plaatje zien: een nettoverlies van 3,3 miljoen euro, waarvan bijna 3,1 miljoen euro overgedragen verliezen.

De opgestapelde verliezen zijn volgens Peeters bijna volledig toe te schrijven aan studie- en afbraakkosten van vóór de bouw van het stadion. Hij verwacht rustige jaren voor de cvba, die zich grotendeels beperkt tot het innen van de pacht en het beheer van de financiering. Er zal volgens hem 30 miljoen euro in kas zitten na 50 jaar. KAA Gent huurt het stadion voor zo'n anderhalf miljoen euro per jaar.

Maar Souguir vertrouwt het zaakje niet en eist dat de volledige boekhouding van Artevelde-Stadion naar SoGent overgeheveld wordt en dat Peeters en Tapmaz eind deze maand uitleg komen geven aan SoGents raad van bestuur.

Vete

Schermvullende weergave Christophe Peeters (links), naast burgemeester en partijgenoot Mathias De Clercq. ©BELGA

Op de achtergrond spelen de spanningen in de Gentse Open VLD mee. Souguir en Peeters waren eind vorig jaar beiden kandidaat voor de schepenpost met de portefeuille Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Cultuur. Tot verrassing van velen duidde de Gentse Open VLD niet de jarenlange schepen Christophe Peeters, maar Sami Souguir aan als nieuwe schepen.

Skybox

Het is niet de eerste keer dat er vraagtekens rijzen over de financiële banden tussen de Ghelamco Arena en de stad Gent, die volgens de critici niet transparant zijn. Het stadsbestuur van toenmalig burgemeester Daniël Termont (sp.a) kwam begin 2018 onder vuur te liggen, omdat het zakenrelaties met belastinggeld trakteerde op wedstrijden van KAA Gent in een viploge die het bezit in het stadion.