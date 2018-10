Gentse coalitie zit verlegen met lamentabele sociale woningen

Wanpraktijken met sociale woningen brengen de Gentse meerderheid in volle aanloop naar de verkiezingen in verlegenheid. Spa. en Vlaams minister Homans wijzen elkaar met de vinger.

Het parket van Gent is een onderzoek gestart naar strafbare inbreuken op de wooncode bij sociale huisvesting in Gent. Aanleiding is een reportage - als onderdeel van een Gents kopstukkendebat - over schrijnende toestanden in een Gentse sociale woonwijk. Inwoners en hun kinderen worden er ziek door vochtproblemen en rottende steunbalken doen twijfels rijzen over de veiligheid.

Hoewel zeven woningen tijdelijk ongeschikt zijn verklaard, worden ze nog altijd verhuurd. Dat was het sein voor het parket om een onderzoek te openen. De woonmaatschappij WoninGent riep dinsdag een extra raad van bestuur bijeen. Hoofdpunt was na te gaan of er nog mensen verblijven in onbewoonbaar verklaarde woningen. Vlaams minister van Wonen stuurt een waarnemer naar de woonmaatschappij en dreigt met de sociale wooninspectie.

Blozende kaken

De wanpraktijken met de sociale woningen brengt de Gentse progressieve coalitie in verlegenheid. De problemen blijken niet beperkt tot één sociale woonwijk en slepen ook al jaren aan. De socialisten staan met blozende kaken. De Gentse schepen van Wonen Sven Taeldeman en voorzitter van WoninGent Guy Reynebeau zijn allebei lid van de Gentse socialisten.

Lijsttrekker van het rood-groene kartel, Rudy Coddens (sp.a), is Gents OCMW-voorzitter. De bedoeling is dat hij de opvolger van de afscheidnemende sp.a-burgemeester Daniël Termont. Coddens was tot vorig jaar ook bestuurder bij de woonmaatschappij.

De raad van bestuur telt ook één lid van Groen, niet aanwezig op het debat omdat Coddens de honneurs waarnam, en verschillende liberalen. Schepen en Gents kandidaat-burgemeester Open VLD Mathias De Clercq zei dat de zaak onderzocht moest worden. Waarop Anneleen Van Bossuyt (N-VA) hem vroeg wat er nog te onderzoeken viel. ‘Je zit al twaalf jaar in het bestuur.’

Rudy Coddens erkende tijdens het debat de problemen. Maar hij legde de bal in het kamp van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Coddens wijst op een gebrek aan middelen vanuit Vlaanderen. ‘Framing van het zuiverste water. Het gaat om één woonmaatschappij, die van de socialisten, er zijn er ook andere. Nooit eerder heeft een regering met Homans zoveel geïnvesteerd in sociale huisvesting’, reageerde Siegfried Bracke prompt op sociale media.

Record

Het verlegde de aandacht meteen naar het Vlaamse beleid, waardoor ook Homans genoodzaakt was te reageren. ‘Er is sinds 2014 een record van 3,86 miljard geïnvesteerd, met ook 122,5 miljoen voor WoninGent. Ik stel vast dat het patrimonium van WoninGent als enige van de Gentse woonmaatschappijen is gedaald. WoninGent is ook de slechtste Vlaamse leerling in recuperatie van huurachterstal’, aldus Homans.

Volgens de woordvoerder van Homans is WoninGent in het verleden herhaaldelijk gewezen op onvoldoende kwaliteit van de sociale woningen. Daarvoor wijst hij naar een recent rapport van de Vlaamse Visitatieraad, een vehikel dat de prestaties van de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen beoordeelt.

In dat rapport wordt gewezen op het verouderd patrimonium, maar nergens is sprake van lamentabele staat van woningen. Het onderdeel kwaliteit van woningen krijgt zelfs de beoordeling goed. Toch blijken in Gent vorig jaar 16 woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, op een totaal van 19 in Oost-Vlaanderen. Dat is relatief weinig, maar is wel bijna dubbel zoveel als in de andere Vlaamse provincies samen.

Homans wijst daarnaast op problemen met financieel beheer. De financiële toestand van WoninGent blijkt weinig florissant. WoninGent heeft 22 miljoen in kas, 300 miljoen schuld en stapelt de verliezen op, vorig jaar nog 5 miljoen euro. Er is voorgerekend dat 550 miljoen euro nodig is om de bijna 9.000 woningen te renoveren, geld dat er niet is.

50.000 Vergoeding De 15 bestuurders van WoninGent, met sp.a, Open VLD en Groen-stempel, krijgen in totaal 50.000 euro vergoeding per jaar. Voorzitter Guy Reynebeau (sp.a) strijkt 10.000 euro van dat bedrag op.

Voorzitter Reynebeau, die 10.000 euro per jaar krijgt bij WoninGent op een totaal van 50.000 voor 15 bestuurders, verklaart die positie door de combinatie van een hoog investeringsvolume en lage huurinkomsten door sociaal zwakke huurders.

Huurinkomsten

Volgens Bjorn Mallants van de Koepel van Vlaamse huisvestingsmaatschappijen hebben zowel Homans als de Gentste socialisten een punt. ‘De Vlaamse budgetten van Homans, die op recordniveau zitten, zijn in feite leningen die de woonmaatschappijen moeten terugbetalen uit huurinkomsten. Hoe meer ze dus investeren, hoe hoger hun leninglast. Maar bij tegenvallende huurinkomsten, wat blijkbaar het geval is in Gent, stapelen de verliezen zich ook op.’