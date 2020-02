Gentse groenen en sp.a nog niet verzoend over lage-emissiezone

Groen en sp.a geven elk een andere lezing over het compromis dat ze gisteren in het Gentse stadsbestuur bereikten over de lage-emissiezone in de stad.

Het compromis dat het Gentse stadsbestuur maandagavond voorstelde over de lage-emissiezone in de stad, krijgt niet dezelfde steun van alle bestuurspartijen. Groen en sp.a, de twee politieke tegenstanders in deze discussie, geven er elk een ingrijpend andere lezing aan.

Dat bleek dinsdagochtend tijdens De Ochtend op Radio 1, waar zowel Joris Vandenbroucke (sp.a) als schepen van Leefmilieu Tine Heyse (Groen) een andere lezing van het verzoeningsakkoord gaven.Gent voerde begin dit jaar een lage-emissiezone in het hart van de stad – de zone-30 binnen de kleine stadsring – in. In die zone mogen sommige vervuilende auto’s niet langer binnen en voor andere moet er betaald worden. Alleen recente, milieuvriendelijke wagens, mogen Gent wel nog binnen.

Hoge-inkomenszone

De zone verdeelt socialisten en groenen. De sp.a is er bijzonder gevoelig voor dat gezinnen met een laag inkomen en een oude wagen door het stadsbestuur worden beperkt in hun mobiliteit of op kosten gejaagd. Ook de PVDA en het Vlaams Belang slaan op die nagel. Volgens de PVDA leidt de lage-emissiezone er toe dat Gent een hoge-inkomenszone wordt.

'We duwen niet op de pauzeknop.' Tine Heyse Gentse schepen van Leefmilieu (Groen)

Groen vindt dat die sociale kosten van een lage-emissiezone kunnen gemilderd worden en niet opwegen tegen de ecologische voordelen. De twee visies botsen omdat in het Gentse bestuursakkoord staat dat de lage-emissiezone wordt uitgebreid tot de hele stad: alles binnen de autosnelweg R4 en het havengebied.

Maandagavond bereikte het stadsbestuur een compromis: de uitbreiding komt er, maar pas na een grondige evaluatie van de huidige lage-emissiezone. Dinsdagochtend blijkt dat sp.a en Groen dat compromis anders blijven lezen.

'Niet overal'

Volgens Joris Vandenbroucke betekent het dat de uitbreiding ‘niet overal zal zijn, zoals in het bestuursakkoord staat, maar enkel op de plaatsen waar het verantwoordbaar is op sociaal en ecologisch vlak.’ Hij benadrukt dat de uitbreiding er maar komt na een evaluatie.

'Geen pauzeknop'

Groen daarentegen, blijft er van uitgaan dat de uibreiding er sowieso komt. ‘We duwen niet op de pauzeknop’, zegt Tine Heyse. Terwijl voor sp.a de evaluatie antwoorden moet geven op de vraag waar precies de lage-emissiezone moet komen, zoekt Heyse vooral antwoorden op de vraag hoe het moet gebeuren.

Heyse vindt het bijvoorbeeld niet ter discussie staan dat de lage-emissiezone ecologisch voordelig is, een punt waar sp.a net de evaluatie over wil. ‘Waarom moeten we onderzoeken of een lage-emissiezone bijdraagt aan de luchtkwaliteit?’, zei ze op Radio 1. ‘We zijn er van overtuigd dat het een effectieve maatregel is’. Wel wil ze evalueren wat beter kan.

Volgens Heyse zit sp.a in het stadsbestuur op haar lijn.

Gentse haven

Volgens de Gentse N-VA treft de uitbreiding van de lage-emissieone 190.000 Gentenaars die buiten de R4 wonen. De partij vreest dat bij een uitbreiding naar het havengebied veel werknemers niet meer op hun werk zullen geraken.