Gentse liberalen dromen van een kabelbaan

De Gentse liberalen zien in een kabelbaan van het station Gent Sint-Pieters tot aan de Ghelamco Arena een manier om de files in de stad te verlichten.

Met de trein naar Gent Sint-Pieters en dan met de kabelbaan naar de kantoren van Ablynx, Flanders Expo of de Ghelamco Arena. Als het van de Gentse schepen van Financiën Christophe Peeters (Open VLD) afhangt, zou dat binnen zeven jaar mogelijk kunnen zijn.

Hij lanceerde het idee maandagavond tijdens een debat over de lokale verkiezingen. Dinsdagochtend lichtte hij het verder toe in een gesprek met Radio 1.

Zijn argumenten? Het is goedkoper dan klassieke wegen of openbaar vervoer, omdat er geen onteigeningen en geen bruggen over de Ringvaart nodig zijn. Het is praktischer omdat de luchttram niet vast zit in het verkeer. En het vergt geen jarenlange onderhandelingen met De Lijn. 'We stellen vast dat we niet vooruit geraken met De Lijn', zegt hij.

'We kunnen tot 2040 wachten op een tramlijn. Dan leggen we onze economische ontwikkeling en tewerkstelling plat. Ofwel hebben we tegen 2025 een operationele kabelbaan.' Het komt er volgens hem op aan om 'out of the box' te denken.

Peeters heeft zelfs al een traject in gedachten. De kabelbaan zou het Sint-Pietersstation verbinden met Flanders Expo, het technologiepark in Zwijnaarde - waar Ablynx is gevestigd - , het eiland Zwijnaarde en ten slotte het voetbalstadion Ghelamco Arena.

Zuid-Amerika

In heel wat Zuid-Amerikaanse steden is de kabelbaan een ingeburgerd transportmiddel, merkt hij op, omdat er op de grond geen plaats meer is voor bredere wegen of spoorlijnen. Maar ook in Europa zijn kabelbanen aan een opmars bezig. In het Franse Toulouse bouwen ze er een en het Zweedse 'Gondola Project' is een vergelijkbaar project. In Londen verbindt de kabelbaan Emirates Air Line de beide oevers van de Theems.

De kabelbaan in Göteborg kost naar schatting 100 tot 150 miljoen euro, wat volgens Peeters ook een goede indicatie is voor een gelijkaardig project in Gent. Financiering kan via samenwerking met private partners. Volgens Peeters kost een tramlijn over die afstand aanleggen een veelvoud en is zijn idee een studie waard.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) schiet het project niet bij voorbaat af, maar stelt zich vragen bij de haalbaarheid. 'Je lost de mobiliteitsproblemen niet op met losse ballonnetjes, al zijn ze wel het onderzoeken waard', zegt hij. Openbaar vervoer privatiseren via een publiek-private samenwerking wil hij in ieder geval niet.

In bepaalde gevallen is een kabelbaan niet zo'n gek idee, zegt Stijn Decock, de hoofdeconoom van de werkgeversorganisatie Voka, omdat je met de motor van een kleine auto honderden tonnen gewicht per uur kan verplaatsen.