Gentse prof en assistent nemen ontslag na beledigen politie

De professor en assistent van de vakgroep communicatiewetenschappen van de UGent die in een livestream met studenten politiemensen hadden beledigd, hebben ontslag genomen en de rector heeft het ontslag aanvaard.

De professor en de assistent hielden in de woning van een van beiden in de nacht van vrijdag op zaterdag een livestream met studenten. Na een klacht over geluidsoverlast kregen ze rond 1.30 uur de politie aan de deur. De livestream bleef actief tijdens de politie-interventie, die een twintigtal minuten duurde.