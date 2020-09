Gentse uitgaansbuurt vol studenten

De Gentse uitgaansbuurt Overpoort loopt vol dronken studenten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De politie is ter plaatse.

Op beelden is te zien hoe studenten rondlopen zonder mondmaskers en elkaar omhelzen. Weinig cafés durfden open te gaan uit vrees voor zulke taferelen. Slechts een derde opende de deuren, met buitenterrassen. In principe moet iedereen er aan een tafeltje zitten in de eigen bubbel, maar weinigen lijken zich daaraan te houden.