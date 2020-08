Gewezen Groen-voorzitter stapt over naar VDK Bank

Voormalig Groen-voorzitter Wouter Van Besien verlaat de nationale politiek. Hij gaat volgende maand aan de slag bij de Gentse VDK Bank, waar hij coördinator ethisch en duurzaam bankieren wordt.

'Ik blijf geloven in de politiek. Dat is boeiend én belangrijk. Maar het schouwspel, dat ben ik beu. En ik heb het nog geen seconde gemist', zegt hij in zijn afscheidsinterview in De Zondag..

De 48-jarige Antwerpenaar raakte vorig jaar niet herverkozen in het Vlaams Parlement. Hij blijft wel gemeenteraadslid in Antwerpen, maar er wordt nog besproken of hij ook fractieleider blijft.

Geen fixatie

In een toelichting aan Belga legt Van Besien zijn overstap naar de bankensector uit. Een andere aanpak door financierders is een belangrijke sleutel voor een duurzame economie, zegt hij. VDK Bank, een spaarbank met wortels in de christelijke arbeidersbeweging, neemt volgens Van Besien 'een unieke plek' in met haar aanpak. 'Bij VDK is er geen fixatie op kortetermijnwinst. Ze gaan voor een fair rendement, dat op termijn niet alleen voor de bank, maar ook voor de klanten, de werknemers en de maatschappij goed

Niet mee aan het roer

Wouter Van Besien, socioloog van opleiding, ging in 2001 aan de slag als medewerker bij het toenmalige Agalev. In 2008 werd hij verkozen tot allereerste ondervoorzitter van de groene partij. En een jaar later volgde hij Mieke Vogels op als voorzitter van Groen. Hij speelde een belangrijke rol bij de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over Brussel-Halle-Vilvoorde, maar slaagde er niet in om zijn partij mee in de regering van Di Rupo I te krijgen.