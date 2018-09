'Gezinnen moeten energieverbruik aanpassen'

Mogelijk moeten we ons energieverbruik in november aanpassen omdat er dan nog slechts één kerncentrale zal draaien.

Het ziet er naar uit dat er deze winter maar een kerncentrale zal draaien. De kernreactor Tihange 3 zal langer stilliggen dan verwacht. Begin juli werd betondegradatie opgemerkt in de kerncentrale van Tihange 3. Ook waren er afwijkingen in het staal van het gewapend beton, waardoor verder onderzoek nodig was. Die herstellingen duren langer dan oorspronkelijk was voorzien.