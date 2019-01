Gezinsbond start petitie tegen wachtlijsten voor mensen met beperking

'Voor gezinnen is de nieuwe financiering een slag in het water. Mensen met een handicap en hun gezin wachten niet langer op dienstverlening of op een plaats in een voorziening, maar wachten nu op een budget. Dat budget is vaak krap en veronderstelt dat mantelzorgers tekorten in de zorg en ondersteuning zelf zullen opvangen. En zo hebben zorgende gezinnen nog steeds geen zorggarantie, vandaag niet en ook niet in de toekomst', zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.