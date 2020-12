Gratis renovatiekrediet start met zes banken

Belfius was de eerste grootbank die gemeld heeft dat ze helemaal klaar is om het krediet aan te bieden. Intussen kunnen ook Triodos, VDK Bank, Crelan, Onesto Kredietmaatschappij en CKV op 4 januari starten. Argenta, KBC en BNP Paribas Fortis volgen in de loop van januari.

Rentesubsidie

Voorwaarden

Het gratis krediet is voorbehouden voor nieuwe eigenaars van een woning in het Vlaams Gewest. U moet vanaf 1 januari 2021 volle eigenaar - vruchtgebruik alleen volstaat niet - worden van een huis of een appartement met een slechte energieprestatie. U moet een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 en waaruit blijkt dat de woning het energielabel E of F heeft, of het appartement het energielabel D, E of F.