Grete Remen: 'Ik ben geen jaknikker'

Vlaams Parlementslid en ondernemer Grete Remen stapt over van N-VA naar Open VLD. 'Een partijlijn is nodig, maar niet ten koste van het algemeen belang.'

Remen is topvrouw van het voedingsbedrijf Damhert. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) haalde haar over de stap naar de politiek te zetten. Sinds 2014 zetelt ze in het Vlaams Parlement. Daar pleitte ze voor een gelijk speelveld voor kleine ondernemers tegenover grotere multinationals.

'Dat was een hobbelig parcours', zegt Remen. 'Ik wou de stem zijn van de kleine ondernemer en was het niet altijd eens met de standpunten van de partij. Het verbaasde me altijd dat ik daar zo voor moest vechten bij een Vlaams-nationalistische partij. Soms leek het alsof de kleine ondernemer het zelf maar allemaal moest oplossen. Als ik die mening intern ventileerde, werd dat neergesabeld. Als ik in de media daarover naar buiten kwam, werd mij dat ook niet in dank afgenomen. Een partijlijn is nodig, maar als ondernemer ben ik op een zekere mate van vrijheid gesteld en wou ik vooral opkomen voor het belang van onze kmo's, die cruciaal zijn voor onze economie.'

Toen Remen in Limburg een verkiesbare plaats bij de N-VA kreeg, werd dat vanuit de partijtop tegengehouden. Ze besliste daarom afscheid te nemen van de politiek en zich weer volop op haar bedrijf te richten.

Open debat

Maar de politieke microbe had haar te pakken, zei ze. 'Veel mensen vroegen me mijn politiek werk voort te zetten. Ik had altijd al goede relaties met Nele Lijnen van Open VLD. De liberalen zijn me zelf komen opzoeken en toen is het snel gegaan.'

De liberalen hebben sowieso een meer open debatcultuur, zegt Remen. Ze hoopt dat ze zich bij Open VLD meer thuis zal voelen.

Ik ben niet tegen multinationals of tegen e-commerce, maar die grote online spelers moeten zich aan dezelfde regels houden als fysieke handelaars. Grete Remen Vlaams Parlementslid