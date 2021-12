Groeiende ongerustheid over slachtoffers na gasexplosie Turnhout

De hulpdiensten zoeken naar vermisten na een gasontploffing in een appartementsgebouw in Turnhout. Het is onduidelijk wie er bij de ontploffing in het gebouw was.

De gasexplosie in de Boerenkrijglaan vond plaats rond 8.15 uur. Het getroffen appartementsgebouw van vier verdiepingen stortte deels in.

Lange tijd was onduidelijk wie er op het moment van de ontploffing thuis was. Een slachtoffer is vlak na de ontploffing naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die vastzit onder het puin had contact met de hulpverleners en zei dat ze niet gewond is.

Voorzichtig

Volgens verschillende media zochten de hulpdiensten nog zeker acht personen, maar dat cijfer kon burgemeester Paul Van Miert (N-VA) niet bevestigen. 'We weten niet of alle bewoners thuis waren vanochtend en hebben vernomen dat mogelijk ook bezoekers aanwezig waren', zegt hij. 'Daarom zijn we voorzichtig met cijfers. Een aantal mensen dat vermist was, hebben we intussen bereikt.'

De bezorgdheid groeit dat we niet iedereen bij familie, vrienden of op het werk zullen kunnen lokaliseren. Paul Van Miert Burgemeester Turnhout (N-VA)

Uren na de ontploffing zijn er nog altijd mensen vermist. 'De bezorgdheid groeit dat we niet iedereen bij familie, vrienden of op het werk zullen kunnen lokaliseren', zegt Van Miert. Het puinruimen gebeurde uiterst voorzichtig voor als er slachtoffers onder de brokstukken van het appartement zouden liggen. 'We hopen dat we iedereen in goede gezondheid terugvinden.'

De brandweer heeft rond de middag de gasleidingen afgesneden in de straat. De veiligheidsperimeter werd uitgebreid, maar er was geen nieuw explosiegevaar.

Opvang

Buurtbewoners die hun huis moeten verlaten, krijgen opvang aangeboden in het nabije Campus Blairon. Op die locatie was een Covid-19-testcentrum ingericht, maar dat blijft vrijdag gesloten. Mensen met een testafspraak konden terecht in het testcentrum van Weelde.