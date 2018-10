Groen grijpt naast schepenambt in Vilvoorde

In Vilvoorde blijft sp.a-politicus Hans Bonte burgemeester maar zijn kartelpartner Groen krijgt geen schepenambt. De groenen 'beraden zich'.

De coalitievorming in Vilvoorde nam maandag een onverwachte wending, toen sp.a, Open VLD en CD&V bekend maakten dat ze een bestuursakkoord hebben.

Eigenlijk had Bonte genoeg met de liberalen om een meerderheid te vormen, maar hij neemt er de christen-democraten bij. Tegelijk gunt hij Groen, dat samen met sp.a in kartel op kwam, geen schepenambt.

In het persbericht luidt het dat Groen 'teleurgesteld is geen deel uit te maken van het schepencollege'. De partij beraadt zich over haar positie.