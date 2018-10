Groen in de knoei met hoofddoekenverbod

Groen heeft in Brussel-stad geen enkel probleem met een hoofddoekenverbod, maar eist dat het in Antwerpen verdwijnt.

Groen worstelt met het hoofddoekenverbod, blijkt uit de coalitievorming in de grote steden. In Brussel steunt ze het beleid waarbij ambtenaren aan loketten geen hoofddoeken mogen dragen, omdat ze de neutraliteit van de staat moeten uitstralen. In Antwerpen moet het hoofddoekenverbod volgens Groen echter weg. En dat is een breekpunt.

De coalitievorming loopt in de twee steden compleet anders voor de groenen. In Brussel-stad stappen ze samen met de PS in het bestuur. In Antwerpen houden ze de uitnodiging van N-VA-voorzitter Bart De Wever om te onderhandelen over een bestuur op afstand.

Groen verliest burgemeester Kruibeke Groen grijpt naast een van de weinige kansen die ze heeft om een groene burgemeester aan te stellen. In Kruibeke wordt de groene burgemeester Jos Stassen in de oppositie geduwd. Op 14 oktober kwam zijn partij SamenVoorKruibeke als grootste uit de bus, gevolgd door N-VA en CD&V. Die twee gaan samen besturen met de lokale partij D.E.N.E.R.T. van ex-burgemeester Antoine Denert. Volgens Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zou ex-burgemeester Denert bereid zijn om zijn partij te ontbinden en in N-VA te laten opgaan. Op die manier helpt hij CD&V en N-VA aan een meerderheid. In Gent maakt maakt Groen nog altijd kans om de burgemeester te leveren, in een tweestrijd met de liberale Matthias Declercq.

De catch22 is dat hoewel de Brusselse PS en de Antwerpse N-VA op veel punten elkaars tegenpolen zijn, ze een visie delen op de neutraliteit van de overheid. In die visie kan een ambtenaar aan het loket geen religieuze tekenen dragen.

Opvallend daarbij is Groen in Brussel stad niet eens een compromis heeft gesloten over de hoofddoeken omdat het de kwestie niet eens op tafel heeft gelegd. Toekomst Groen-schepen Bart Dhondt zegt dinsdag in De Standaard dat het nooit een eis is geweest en zelfs niet voorkomt in het Groen-Ecolo-verkiezingsprogramma.

Het Brusselse verkiezingsprogramma van Groen telde 166 voorstellen, maar de hoofddoek of voorstellen rond neutraliteit van de staat staan er niet in.

In Antwerpen is het hoofddoekenverbod wél een breekpunt voor Wouter Van Besien om met de N-VA samen te besturen. 'Het is een breekpunt,' zegt Van Besien op Radio1. Hij legde uit dat de Antwerpse groenen dat ambtenaren en leerkrachten een hoofddoek moeten kunnen dragen als ze dat willen.

Van Besien zegt dat hij zich niet wil uitspreken over de Brusselse groenen en ook niet met hen heeft gesproken.

In Antwerpen probeerde Van Besien van N-VA-burgemeester en -voorzitter Bart De Wever maandagavond een signaal van toenadering te krijgen door op de gemeenteraad een resolutie over een autoluwe stad aan te nemen. Van Besien kreeg voor die manier van werken kritiek van de meerderheid, maar ook van sp.a en PVDA.