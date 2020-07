Groen licht voor make-over Renault-site in Vilvoorde

Er is een politiek akkoord over de reconversie van de oude Renault-fabriek en het braakliggende industriegebied errond in Vilvoorde en Machelen.

Bijna een kwarteeuw na de sluiting van de autofabriek Renault in Vilvoorde is er een akkoord tussen de gemeentebesturen en de provincie over de reconversie van de industriële twilightzone van 240 hectare.

Op de oude Renault-site op het grondgebied van de Vlaams-Brabantse gemeenten Vilvoorde en Machelen verrijst over enkele decennia een nieuwe stadswijk. Die zal plaats bieden aan woningen, een nieuw ziekenhuis, een concertgebouw, een school en een park.

Daarover hebben Vilvoorde, Machelen en de provincie Vlaams-Brabant een akkoord na jaren van politiek geruzie en juridische procedures tegen de toekomstige bestemming van de Renault-fabriek. In realiteit gaat het om een nog veel groter gebied, een braakliggend industriegebied van 240 hectare.

Juridische veldslag

De ontwikkeling van het gebied kwam maar niet van de grond wegens een juridische veldslag over het omstreden geplande winkelcomplex Uplace in Machelen van Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe. Onder impuls van 'stadsdokter' Alexander D'Hooghe, de architect die ook het Antwerpse Oosterweeldossier wist los te wrikken, is een alternatief uitgedokterd.

Het nieuwe project Broeklin wordt een stadswijk met focus op werken die opgehangen wordt aan groene economie. Een studie, besteld door de projectontwikkelaar, rekende voor dat het nieuwe project goed kan zijn voor ruim 3.000 jobs en een netto toegevoegde waarde van 227 miljoen euro.

De CAT-site, het grootste terrein, wordt het decor van woningen, kantoren en winkels. De oude Renault-fabriek wordt een plek voor grote gespecialiseerde winkels en de Kerklaan een verkeersluwe as met woningen en kleinhandel.

Het eerste obstakel is de sterk verontreinigde bodem. Volgens de Vlaams-Brabantse gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) is de financiering van die sanering een grote uitdaging. Een mogelijkheid is meeropbrengsten uit een extra bouwlaag daarvoor te gebruiken. Door de opruiming zal het project zeker enkele tientallen jaren in beslag nemen.

De initiatiefnemers roepen de Vlaamse overheid op het akkoord voluit te steunen. Dat kan volgens Marc Grootjans (CD&V), de burgemeester van Machelen, met mobiliteitsingrepen, sanering en ontharding.

'Dit wordt een totaal nieuwe stadswijk, maar eerst moet de ondergrond weg, het beton. Eerst moet er groen komen op gezonde grond. Daarna kunnen we verder bouwen', zegt de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a).

Doorstart