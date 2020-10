Groen vraagt ontslag Luc Van den Brande bij VRT

Elisabeth Meuleman (Groen), voorzitster van de Commissie voor Media in het Vlaams Parlement, vraagt het ontslag van Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT.

Het ontslag van de voormalige nummer één en twee bij de VRT, CEO Paul Lembrechts en directeur Media & Productie Peter Claes blijft de openbare omroep achtervolgen. Volgens oppositiepartij Groen is in dat conflict ook de huidige voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande, zijn boekje te buiten gegaan.

Elisabeth Meuleman, die in het Vlaams Parlement de commissie voor Media voorzit, vraagt daarom zijn ontslag. Volgens Meuleman heeft hij interne nota's over mistoestanden genegeerd, belangrijke informatie over het niet-functioneren van Peter Claes achtergehouden voor de raad van bestuur en de VRT grote schade berokkend.

Donderdag komt het Vlaams Parlement in een hoorzitting achter gesloten deuren op het conflict terug. Eerder konden parlementsleden al een vertrouwelijk rapport van Audit Vlaanderen inkijken, zonder dat ze daarover mogen communiceren. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, een partijgenoot van Van den Brande, zei in het Vlaams Parlement al dat hij geschrokken is van dat rapport.

In het document is sprake van ernstige tekortkomingen in het naleven van de regels voor openbare aanbestedingen, nonchalance en slordigheid in het omspringen met contracten en overheidsgeld, het bewust opzetten van constructies om regels te omzeilen, vriendjespolitiek en normvervaging.

Dalle kondigde daarop een jaarlijkse doorlichting en extra toezicht aan.

Meuleman zei dinsdagochtend op Radio 1 dat ze in de aanloop naar die hoorzitting van donderdag een telefoon kreeg van Van den Brande die ze als 'intimiderend' heert ervaren. Hij dreigde er volgens haar mee niet naar het parlement te komen.