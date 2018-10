Groen zet De Wever voor het blok

Groen-kopman Wouter Van Besien dient maandag op de Antwerpse gemeenteraad twee van zijn symbooldossiers in. De partij zet zo N-VA-formateur Bart De Wever voor het blok om duidelijkheid te krijgen of die zijn toenadering meent of niet.

De Antwerpse kiezers legden de kaarten vorige week zondag niet zo gemakkelijk. De N-VA van burgemeester Bart De Wever bleef weliswaar de grootste partij en behield haar 23 zetels in de gemeenteraad. Maar coalitiepartners CD&V en Open VLD verloren wel zetels.

Daardoor heeft de centrumrechtse coalitie die de stad de voorbije zes jaar bestuurde, nog maar 1 zetel op overschot. Die vaststelling baarde De Wever zondagavond al zorgen. 'Als we het met een krappe meerderheid moeten opnemen tegen dat volksfront van de oppositie, dan is dat hier weer zes jaar oorlog op straat', stelde hij zondagavond in de war room van de N-VA.

De N-VA-voorman acht het dan ook raadzaam links mee aan boord te nemen van zijn coalitie. Hij kijkt in de eerste plaats naar Groen. Afgelopen week hadden beide partijen al een eerste gesprek. Maar Groen-voorman Wouter Van Besien hield de boot af.

Twee symbooldossiers

Om na te gaan of het De Wever menens is met zijn toenaderingspoging gaat Van Besien maandag op de Antwerpse gemeenteraad twee symbooldossiers indienen, schrijft De Morgen zaterdag. Het gaat om de invoering van de autoluwe binnenstad en de aanpak van de wachtrij voor sociale woningen.

De afgelopen jaren voerde de partij van De Wever een constante oorlog in de gemeenteraad. Hij zegt dat hij hiermee wil stoppen. Ik ben benieuwd. Wouter Van Besien Groen-voorman

'Ik zal met veel aandacht naar de standpunten van alle partijen luisteren en zeker naar die van de N-VA', zegt Van Besien. 'De afgelopen jaren voerde de partij van De Wever een constante oorlog in de gemeenteraad. Hij zegt dat hij hiermee wil stoppen. Ik ben benieuwd.'

Zweedse coalitie

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke hoeft de krappe meerderheid van een Zweedse coalitie in Antwerpen geen probleem te zijn. 'Ik herinner me een coalitie van CD&V-sp.a in de Vlaamse regering die gewerkt heeft met één zetel op overschot. Louis Tobback (sp.a) zei toen dat hij iedereen op zijn stoel zou vastbinden om ervoor te zorgen dat er een werkbare meerderheid was, en die heeft toen belangrijke dingen kunnen doen', stelde de CD&V-voorzitter vrijdagavond in Ter Zake.

Maar de bal ligt in het kamp van De Wever, voegde Beke er nog aan toe. 'Ik zeg dat het mathematisch kan, er zijn voorbeelden dat het zou kunnen. Maar het is aan Bart De Wever om te kijken hoe hij met de kaarten een stabiel bestuur kan leggen. We weten dat we niet de grootste partij zijn en dat we een bescheiden rol moeten spelen. Maar als we de kans krijgen, zullen we onze rol spelen', besloot Beke.