Groene Delle wordt dan toch niet gekapt

De Groene Delle is al lang een twistpunt in de Vlaamse regering. Joke Schauvlieghe (CD&V), de voorgangster van Demir, had de beslissing genomen 27 hectare van het gebied in Lummen te laten kappen. Daarmee zou de industrie rond het Albertkanaal kunnen floreren. Om dat te compenseren zou 60 hectare natuurgebied elders worden bijgeplant.