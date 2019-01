Groepsaankoop voor elektrische wagens

'Met de informatiecampagne 'Van Euh? naar Aha!' werken we allereerst de misverstanden weg. Door bijkomend een groepsaankoop mogelijk te maken, helpen we Vlamingen om echt de overstap te maken.'

De Vlaamse overheid heeft zich tot doel gesteld het aandeel batterij-elektrische wagens (BEV) in Vlaanderen tegen 2020 op 7,5 procent te krijgen. De verkoop van batterij-elektrische wagens is de laatste maanden toegenomen, maar blijft erg beperkt in vergelijking met de verkoop van conventionele wagens. In december 2018 bedroeg het marktaandeel BEV 1,94 procent, in 2017 was dat 0,6 procent.