Grondwetspecialisten vragen sterk signaal over avondklok Willebroek

De Willebroekse burgemeester Eddy Bevers gaat met een avondklok zijn bevoegdheid ver te buiten, zeggen grondwetspecialisten. 'We vrezen al langer dat lokale burgemeesters de coronamaatregelen gebruiken om te experimenteren.'

Grondwetspecialisten noemen de maatregelen die sinds zaterdag in Willebroek van kracht zijn 'totaal disproportioneel'. In een deel van de gemeente geldt een avondklok vanaf 22 uur en een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen. Winkels moeten om 18 uur sluiten. De maatregelen hebben niets met corona te maken, maar alles met hangjongeren die de voorbije dagen agenten aanvielen, burgemeester Eddy Bevers (N-VA) belaagden en met bommetjes gooiden.

Volgens Bevers was ingrijpen noodzakelijk om de veiligheid te verzekeren. Hij maakt zich sterk dat hij daar ook de bevoegdheid voor heeft. Grondwetspecialisten stellen zich daar vragen bij.

Hangjongeren

Kati Verstrepen, advocate en voorzitster van de Liga van de Mensenrechten, noemde de maatregel in 'De ochtend' in strijd met de grondwet. 'Dit is erover. Ik snap dat de burgemeester de hangjongeren wil aanpakken. Maar dat moet je doelgericht doen, met een maatregel die de jongeren die overlast veroorzaken, aanpakt.' De gemeentewet biedt burgemeesters verschillende mogelijkheden, zoals een plaats- of een samenscholingsverbod.

Nu gaat de burgemeester zijn bevoegdheid te buiten, zegt Verstrepen. 'Dit is veel te ruim. Het kan echt niet dat je tegen iedereen zegt dat ze vanaf 18 uur niet meer naar de winkel mogen en vanaf 22 uur niet meer op straat mogen zijn. Denk aan mensen in de zorg die na hun shift iets willen kopen of een buschauffeur die na zijn avondshift zijn hond wil uitlaten.'

Hellend vlak

Net als haar collega's waarschuwt Verstrepen al een tijdje dat de coronamaatregelen, hoe goed bedoeld ook, ongewenste neveneffecten kunnen hebben. 'Het is een hellend vlak', zegt professor grondwettelijk recht Stefan Sottiaux. 'We zien voor het eerst dat een uitzonderlijke maatregel in de strijd tegen corona gebruikt wordt voor de gewone ordehandhaving. Dat kan absoluut niet. Het is manifest disproportioneel en een inbreuk op twee fundamentele rechten: het recht op persoonlijke vrijheid en het recht om je vrij te verplaatsen.'

Volgens Sottiaux gaat het om een breder probleem, dat Willebroek overstijgt. Hoewel veel coronamaatregelen terecht en proportioneel zijn, gaan sommige te ver, zoals de burgemeesters die deze zomer mensen verboden naar de kust te komen of gemeenten die op hun hele grondgebied een mondmasker verplichten. 'Tot nu heeft de Raad van State zich terughoudend opgesteld en de overheid niet teruggefloten, maar dan krijg je dus een situatie waarin lokale bestuurders en burgemeesters zich vrij voelen om te experimenteren.'

De inwoners van Willebroek of de getroffen winkeliers kunnen naar de Raad van State trekken om de maatregelen aan te vechten, maar volgens Sottiaux is vooral een sterk signaal van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) nodig. 'Hij kan het besluit vernietigen. Dat zou een belangrijk signaal zijn.'