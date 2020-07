Grootschalige fraude met ecologiesteun in drukkerijsector

In de Vlaamse drukkerijsector is tussen 2011 en 2019 voor 13 miljoen euro fraude gepleegd met ecologiesteun. Het is niet duidelijk om wie het gaat.

In de drukkerijsector is de voorbije jaren in Vlaanderen systematisch fraude gepleegd met Vlaamse ecologiesteun. Dat zijn subsidies om bedrijven te vergroenen, waarvoor jaarlijks een budget is van rond de 23 miljoen euro.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) gaf in het Vlaams Parlement donderdag meer uitleg over de zaak op vraag van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). ‘Ik ben geshockeerd door dit dossier’, zei Crevits. Ze wil niet zeggen over welke bedrijven het gaat, omdat de aantijgingen worden betwist en er procedures lopen.

Systematische fraude

Het gaat om een systematische fraude, waarin een handvol leveranciers, één subsidieconsultant en enkele drukkerijbedrijven betrokken zijn. Alles samen gaat het om 154 subsidiedossiers, waarin de Vlaamse overheid al in 82 zaken steun heeft teruggevorderd. Alles samen bedragen die terugvorderingen 13 miljoen euro.

Ik ben geshockeerd door dit dossier. Hilde Crevits Vlaams minister van Economie (CD&V)

In sommige gevallen beweerden drukkerijen over milieuvriendelijke drukpersen te beschikken, terwijl cruciale elementen van die technologie - zoals warmtewisselaars - niet in de machines zaten. In andere gevallen ging het om milieuvriendelijke druktechnologie die alleen in de textielsector bruikbaar is, en niet in de druksector. In nog andere gevallen waren de prijzen voor de drukpersen niet marktconform.

Automatiseren

Volgens Crevits worden de aantijgingen van fraude betwist, waardoor ze nog geen namen kan noemen. Sommige van de drukkerijen beweren te goeder trouw de technologie te hebben gekocht en vervolgens op basis van de attesten - die vals bleken - de ecologiesteun te hebben aangevraagd.

De Vlaamse overheid kan alleen de drukkerijen zelf onderzoeken, omdat zij de subsidie aanvroegen. Een algemeen boekhoudkundig onderzoek bij de leveranciers kan het Vlaams Agentschap Ondernemen zelf niet. Daarom is het dossier eind vorig jaar overgemaakt aan de Centrale Dienst ter Bestrijding van Corruptie. Dat onderzoek loopt nog.