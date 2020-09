'Grootste veiligheidsoperatie in 20 jaar in Antwerpen'

De actie is gericht tegen de drugscriminaliteit in de stad en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Ze omvat onder meer extra patrouilles, systematische identiteitscontroles en het afsluiten van straten die een hoog risico op aanslagen kennen wanneer dat nodig wordt geacht.

Sinds 2017 werden in Antwerpen al 66 feiten van granaataanslagen of schietincidenten geteld die (vermoedelijk) verband houden met drugsafrekeningen. Volgens De Wever zijn er aanwijzingen dat het gaat om conflicten die ontstaan in het kader van de invoer of verkoop van grote partijen drugs, hetzij machtsconflicten binnen het drugsmillieu. Er vallen zelden gewonden, maar het doel kan zowel intimidatie zijn als het vestigen van de aandacht van de politie op rivaliserende criminelen.