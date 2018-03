Grootste zorgkoepel: 'Nieuwe staatshervorming mag geen taboe zijn'

Zorgnet-Icuro, de grootste Vlaamse zorgkoepel die onder meer alle Vlaamse ziekenhuizen vertegenwoordigt, breekt een lans voor een nieuwe staatshervorming.

'Een nieuwe staatshervorming mag geen taboe zijn’, zegt Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, in een interview dat zaterdag in De Tijd verschijnt. Zorgnet-Icuro verdedigt de belangen van alle Vlaamse ziekenhuizen, meer dan 300 woon-zorgcentra en meerdere voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Dat maakt van Cloet een van de machtigste personen in de gezondheidszorg.

Volgens Cloet, die tot eind vorig jaar kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) was, is het zorglandschap te complex geworden. ‘Iedereen weet dat niet alleen ziekenhuizen meer moeten samenwerken, maar dat alle spelers in de zorg dat moeten doen. Maar dat lukt niet als de bevoegdheden verspreid zitten tussen het Vlaamse en het federale niveau.’

Zesde staatshervorming

Als voorbeeld wijst Cloet naar de personeelsnormen. ‘Vlaanderen is bevoegd voor het vastleggen van het aantal personeelsleden dat een ziekenhuis moet inzetten per ziekenhuisbed. Die normen liggen nu vrij laag. Stel dat Vlaanderen die wil optrekken. Als de federale overheid niet volgt met de financiering is er een probleem. Dat is toch niet logisch?’

Door de zesde staatshervorming is volgens Cloet een en ander verbeterd. Zo is de ouderenzorg een volledig Vlaamse bevoegdheid geworden. Maar de hervorming heeft het op andere vlakken dan weer moeilijker gemaakt, vindt ze.

Geestelijke gezondheidszorg

Misschien wel het beste voorbeeld is de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn psychiatrische ziekenhuizen, die dringende zorg verlenen, en psychiatrische verzorgingstehuizen, voor meer chronische zorg. Veel voorzieningen nemen beide taken op en zetten het personeel voor beide opdrachten in.

‘Door de zesde staatshervorming zijn de psychiatrische verzorgingstehuizen een Vlaamse bevoegdheid geworden, de ziekenhuizen zijn federaal gebleven. Vanaf volgend jaar kan het personeel van een ziekenhuis niet meer in een voorziening worden ingezet en omgekeerd. Dat is toch niet uit te leggen?’, vindt Cloet, die pleit voor meer homogene bevoegdheidspakketten.