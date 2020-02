Grootverdieners zijn grootgebruikers van dienstencheques

Hoe rijker de gemeente, hoe vaker de inwoners een beroep doen op huishoudhulp via dienstencheques. In Sint-Martens-Latem, de gemeente met het hoogste netto belastbaar inkomen (30.748 euro), hebben poetshulpen in 2018 gemiddeld 147,5 uur werk verricht.

Maar nergens in Vlaanderen, zo tekende 'Provincies in cijfers' op, werd zo grondig gepoetst als in Sint-Genesius-Rode. Gebruikers lieten er gemiddeld 180 uur poetsen en strijken. De Vlaams-Brabantse gemeente mag zich met een gemiddeld inkomen van 25.272 euro bij de rijkere gemeentes van het land rekenen.

Aan de andere kant van het poetsspectrum staat de kustgemeente Bredene (gemiddeld inkomen 19.223 euro). Die laat zich het minst bijstaan in huishoudelijke taken: 84,7 uur. De gemeente met de laagste inkomens, het West-Vlaamse Mesen (13.719 euro) tekent voor 101,4 uur.