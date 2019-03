'Grote bereidheid voor onderwijsstaking woensdag'

Volgens de onderwijsvakbonden is de stakingsbereidheid in het onderwijs groot. Sommige scholen sluiten zelfs volledig de deuren.

Woensdag staakt het onderwijs om extra investeringen van de volgende Vlaamse regering te vragen. De vier onderwijsvakbonden willen dat er na de verkiezingen van 26 mei een 'sterke investeringsregering' komt na twee 'besparingsregeringen'. De vakbonden waarschuwen dat de noden in het onderwijs steeds groter worden terwijl de maatschappelijke druk op het onderwijs eveneens verhoogt. Daardoor stijgt de werkdruk voor de leerkrachten.

De stakingsbereidheid is dan ook groot, luidt het bij de vakbondsleiders. Volgens de socialistische vakbond doet 50 tot 75 procent van het personeel in het lager onderwijs mee.

De mensen zitten op hun tandvlees. Marianne Coopman Christelijk Onderwijzersverbond (COV)

'Zeker in het basisonderwijs is er een grote stakingsbereidheid', zegt ook Marianne Coopman van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV). 'In één op de twee basisscholen zijn er veel stakers of zal de school zelfs sluiten. Het lager onderwijs heeft dringend nood aan meer investeringen zodat er meer handen in de klas zijn en meer omkadering is. De mensen zitten op hun tandvlees.'

De laatste grote onderwijsstaking dateert uit 2014. Nadien riepen de onderwijsvakbonden nog wel op deel te nemen aan de betogingen tegen het federaal regeringsbeleid. 'De stakingsbereidheid is nu zeker tien zo groot', zegt Marnix Heyndrickx van de liberale onderwijsvakbond VSOA. 'De emmer is vol.'

Sluiting

In hoeveel scholen exact wordt gestaakt, is nog niet duidelijk. Als leerkrachten staken, voorzien hun collega's normaal een vervangend programma. Als ook daar te weinig leerkrachten voor zijn, kan een school sluiten. In theorie moeten leerkrachten pas de ochtend van de staking aan hun directie melden dat ze staken.

Volgens de onderwijsverstrekkers varieert de impact sterk van school tot school. Volgens het GO! zullen zeker tien basisscholen de deuren moeten sluiten omdat er onvoldoende personeel aanwezig is om in opvang te voorzien. Ook in het katholiek onderwijs is er vooral in het basisonderwijs bereidheid tot staken. 'Het zou kunnen dat hier en daar een basisschool de deuren sluit', luidt het daar.

Extra mensen in de klas

Rond werkbaar werk is er onder Hilde Crevits niets gebeurd. Marnix Heyndrickx Liberale vakbond VSOA

De stakende leerkrachten hebben tal van vragen. Het kleuter- en lager onderwijs wachten op een plan voor het basisonderwijs dat in extra werkingsmiddelen en extra mensen in de klas voorziet. De vakbonden en onderwijsverstrekkers zijn het eens over wat dat plan moet inhouden, maar het heeft een duizelingwekkend prijskaartje van 1,8 miljard euro.

Het onderwijs worstelt ook met het M-decreet. Dat doet meer leerlingen met een (lichte) beperking les volgen in het gewone onderwijs in plaats van in het buitengewoon onderwijs.

Schermvullende weergave Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkent dat in de volgende regeerperiode extra geld nodig is. ©BELGA

De bonden benadrukken dat de staking geen aanval is op Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Het is vooral een vraag naar extra investeringen tijdens de volgende regeerperiode. Maar ook Crevits heeft te weinig gedaan, vindt Heyndrickx.

'Crevits heeft extra besparingsvragen van haar coalitiepartners kunnen tegenhouden en dat siert haar. Maar rond werkbaar werk is niets gebeurd. Er komen allerlei hervormingen aan, maar er is vooral dringend nood aan een pact om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken', zegt hij.