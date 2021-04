Grote brand in Brecht legt 300 hectare natuurgebied in as

In het natuurgebied en militair domein Groot Schietveld in het Antwerpse Brecht is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken na een schietoefening van het leger. Volgens de Antwerpse gouverneur Cathy Berx is intussen al zo'n 200 tot 300 hectare natuurgebied in as gelegd. Ze kondigde de provinciale fase van het rampenplan af en besliste uit voorzorg een wijk in Brecht en een camping te evacueren.