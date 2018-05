Grote steden komen in opstand tegen De Lijn

Na Gent en Brugge is nu ook Antwerpen het getreuzel bij De Lijn beu. De steden willen zelf beslissen over hun mobiliteit.

Antwerpen en Gent hebben hun buik vol van de lastige samenwerking met De Lijn. De N-VA wil een Antwerps vervoerbedrijf oprichten, naar het voorbeeld van Londen, dat verantwoordelijk wordt voor al het verkeer en openbaar vervoer in de regio. Dat meldde de Gazet van Antwerpen woensdag.

Het vervoerbedrijf moet de mobiliteit in de stad en de rand bundelen, van Beveren tot Malle en van Lier tot Essen. Treinen, (snel)trams, park & rides, waterbussen, deelfietsen en fietssnelwegen zouden onder het regionaal vervoerbedrijf vallen.

'Zo krijgen de lokale besturen meer inspraak door zelf verantwoordelijkheid te dragen', zegt de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). 'De Lijn zit te weinig bij de realiteit. Sommige dossiers lopen ook vertraging op omdat er op dat moment bijvoorbeeld geen geld is voor bepaalde investeringen', klinkt het.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) deed eind vorig jaar een gelijkaardig voorstel. 'Er is veel frustratie over hoe traag De Lijn inspeelt op de veranderende mobiliteitsnoden', zegt Watteeuw.

'De Lijn kwam in 2003 met een Pegasusplan voor Gent. Intussen zijn er nieuwe wijken en bedrijventerreinen bijgekomen, maar is het plan van De Lijn nog niet aangepast en amper ingevoerd. We moeten de mobiliteit in eigen handen nemen.'

Basisbereikbaarheid

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageerde woensdag in het Vlaams Parlement voorzichtig op het Antwerpse voorstel, dat deel uitmaakt van het ontwerp-verkiezingsprogramma van de lokale N-VA.

Volgens Weyts bouwt het plan verder op zijn aanpak van 'basisbereikbaarheid'. Daarbij gaat De Lijn uit van een vraaggestuurd beleid met drie lagen: een kernnet in de steden, een aanvullend net rond de steden en het vervoer op maat, waarbij de lokale besturen in 15 'vervoersregio’s' mee kunnen beslissen over de mobiliteit.

Momenteel lopen vier proefprojecten om die vervoersregio's in de praktijk om te zetten, maar die experimenten staan nog nergens.

Kennis beklemtoont dat hij vooral wil dat de vervoersregio’s concreet worden gemaakt door de oprichting van echte regionale vervoersmaatschappijen, waarin de lokale besturen (ook van de randgemeenten) kunnen overleggen en coördineren om het aanbod op elkaar af te stemmen.

Watteeuw is echter sceptisch over de vervoersregio's. 'Zij hebben enkel zeggenschap over een heel klein deel van het openbaar vervoer, zoals de belbussen. De grote tramlijnen blijven bij De Lijn. Gent moet als stedelijke regio zelf kunnen zeggen waar de bussen moeten rijden.'

Uitholling

Dat De Lijn nu alles zelf beslist, leidt bij de Vlaamse steden en gemeenten al langer tot onvrede. Zo wil de stad Brugge dit jaar starten met een eigen gratis shuttledienst in de binnenstad, wat De Lijn weigerde.

‘In Antwerpen is het ongenoegen groot over De Lijn, men is het kotsbeu dat trams en bussen te laat of niet komen’, zegt het Antwerps sp.a-boegbeeld Yasmine Kherbache. ‘Ik begrijp het ongenoegen, ook van schepen Koen Kennis, die de zaken zelf in handen wil nemen’.

De Antwerpse sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels ziet in het voorstel van de N-VA, die al jaren in de regering zit, 'eerder een schuldbekentenis of wanhoopskreet'.