Grote verschillen in financiële macht van topambtenaren

Tom Meeuws raakte een tijd geleden in opspraak omdat hij het als voormalig directeur van De Lijn in Antwerpen niet nauw nam met de regels over zijn handtekenbevoegdheid. Toen hij het cultuurcentrum De Roma een feest liet organiseren voor de opening van een tramtunnel, deelde hij de opdracht op in facturen van minder dan 67.000 euro. Zo moest de topman, vandaag sp.a-boegbeeld in Antwerpen, niet langs de raad van bestuur. Het parket begon onlangs een gerechtelijk onderzoek naar de praktijken van Meeuws, die in 2015 via een dading werd buitengewerkt bij De Lijn.