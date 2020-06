H. Essers mag geen bos kappen in Genk

H. Essers wilde de hallen en infrastructuur op de terreinen in de Woudstraat in Genk afbreken om een nieuw crossdock en enkele magazijnen te bouwen. Het vroeg daarvoor op 3 mei 2019 een vergunning aan bij het stadsbestuur.

Tijdens het openbaar onderzoek diende Bos+ Vlaanderen een bezwaarschrift in. De natuurvereniging is tegen de ontbossing omdat op die 15 hectare onder meer vleermuizen en vossen voorkomen. Ook komen er beschermde plantensoorten zoals de gewone dopheide, de brede wespenorchis en echt duizendguldenkruid voor.

Hoogdringend

Omdat H. Essers pas na het broedseizoen mocht ontbossen en aangaf begin juli te beginnen, vroeg Bos+Vlaanderen de hoogdringende behandeling van het in juni ingediende bezwaarschrift. Het hekelde vooral dat H. Essers in het milieueffectenrapport had nagelaten de aanwezige fauna en flora volledig in kaart te brengen, net als de gevolgen voor de dieren.