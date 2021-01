Half miljoen Vlaamse gezinnen met zonnepanelen de dupe

Gezinnen met zonnepanelen kunnen dan toch geen 15 jaar meer rekenen op een terugdraaiende teller. Het Grondwettelijk Hof heeft die Vlaamse regeling vernietigd. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil werk maken van een compensatieregeling voor de gedupeerden.

Het Grondwettelijk Hof heeft de federale overheid gelijk gegeven: de Vlaamse regering is haar boekje te buiten gegaan door het principe van de terugdraaiende teller nog 15 jaar te laten gelden.

Dat heeft serieuze gevolgen, gaf Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) in een reactie aan. 'De uitspraak heeft gevolgen voor ongeveer 101.000 gezinnen die investeerden in zonnepanelen en over een digitale meter beschikken, die niet meer virtueel mag terugdraaien. Indirect heeft het arrest mogelijk ook gevolgen voor ongeveer 470.000 installaties die nog een digitale teller moeten krijgen.'

Meteen zit de Vlaamse regering met een gigantisch probleem. Bij de introductie van de digitale meter had ze - ondanks alle negatieve adviezen - verzekerd dat eigenaars 15 jaar konden rekenen op een virtuele terugdraaiende teller, een van de belangrijke elementen in het verdienmodel van zonnepanelen. Afhankelijk van het verbruikersprofiel kan het wegvallen enkele honderden euro's per jaar extra betekenen op de energiefactuur van een doorsnee gezin.

De Vlaamse regering is dan ook roekeloos geweest toen ze de ogen sloot voor alle negatieve adviezen en de regeling van de terugdraaiende teller er in het Vlaams Parlement door jaagde. Toenmalig Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) moedigde nog snel zonnepanelen plaatsen zelfs aan. Wie die voor eind 2020 plaatste, kon nog rekenen op het principe van de terugdraaiende teller. Vanaf dit jaar is voor wie zonnepanelen plaatst alleen nog in een premie voorzien.

Gesloten deuren

Dat het Grondwettelijk Hof de Vlaamse regeling heeft vernietigd, maakt de verdere introductie van de digitale meter een stuk moeilijker. In principe moeten tegen eind volgend jaar alle 470.000 gezinnen met zonnepanelen die nog een oude analoge meter hebben een digitale meter laten plaatsen. Vanaf dat moment verliezen ze het recht op de terugdraaiende teller. Hoewel de omschakeling in principe verplicht is, dreigt de netbeheerder Fluvius voor gesloten deuren komen te staan, van mensen die geen digitale meter willen.

Milieuorganisaties roepen de Vlaamse regering op werk te maken van een oplossing, zodat het draagvlak voor zonnepanelen niet wordt ondermijnd. Dat zou nefast zijn, want er moeten nog heel wat zonnepanelen bijkomen, wil de Vlaamse regering de klimaatdoelstellingen halen. Er kan geen sprake zijn van contractbreuk of rechtsonzekerheid, beseft ook Demir. De minister wil de Vlaamse regering voorstellen doen om de zaak recht te trekken.

Er wordt gedacht aan een compensatieregeling voor wie niet meer op een terugdraaiende teller kan rekenen. Het principe van de terugdraaiende teller lijkt niet meer te redden. Het gevaar van een compensatieregeling is dan weer dat die moet worden doorgerekend op de energiefactuur, die net als bij de Turteltaks zou oplopen.