‘Handboeken in de klas zijn alleen maar hinderlijk'

Hoeveel kost een laptop in de klas?

‘500 à 600 euro’, zegt Arne Vandendriessche van Signpost. Zijn bedrijf werkt met formules waarbij ouders in schijven kunnen betalen: 19 euro per maand of 50 euro per kwartaal.

In het Technisch Atheneum in Halle betalen leerlingen in het eerste jaar zo’n 250 euro voor hun laptop en het online leerplatform. Dat is veel, maar niet noodzakelijk meer dan de prijs van het boekenpakket in andere scholen. ‘Wij gebruiken geen handboeken meer. Die zijn voor ons project alleen maar hinderlijk’, zegt ICT-coördinator Bertien Boon. ‘Alleen toetsen zijn nog op papier, maar ook daar willen we langzaam de omslag naar digitaal maken.’

Voor gezinnen die het thuis moeilijk hebben, is de digitale formule volgens Boon beter. ‘Leerkrachten gaan er te gemakkelijk van uit dat leerlingen thuis een computer hebben waarop ze nog iets kunnen afwerken of doorsturen. Maar sommigen van onze leerlingen hebben thuis geen computer en moesten dan naar een familielid of de bibliotheek. In ons project is dat verschil er niet meer. We zijn bij de inschrijvingen ook heel transparant over het financiële plaatje, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn.’