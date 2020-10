Handelshuurlening met twee maanden verlengd

Sinds begin juli kunnen ondernemingen een beroep doen op de lening. Die is bedoeld voor bedrijven die in moeilijkheden zitten door de coronamaatregelen. Normaal konden die tot 1 oktober worden aangevraagd, maar minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) verlengt de indientermijn nu tot 1 december. 'Veel ondernemingen die een handelspand huren hebben nog steeds financiële moeilijkheden, ook na de heropstart', zegt Crevits.

Sinds de inwerkingtreding hebben zijn er 330 aanvragen geweest, voor een bedrag van in 2,8 miljoen euro in totaal. Bedrijven krijgen de lening niet zomaar: ze moeten een akkoord vinden met de verhuurder dat die 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Als de verhuurder niet wil meewerken, is gratis bemiddeling mogelijk. Dat gebeurde in zo'n 60 gevallen, waarvan bij een derde een akkoord werd gevonden.