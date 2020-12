Handelshuurlening voor bedrijven verlengd tot zes maanden

Dinsdag besliste Crevits om de handelshuurlening voor ondernemingen uit te breiden tot zes maanden. Dat is een goedkope lening van de Vlaamse overheid voor bedrijven die door corona verplicht hun deuren moesten sluiten. 'Die moeten hoe dan ook hun vaste kosten, zoals de huur, blijven betalen en daarom breiden we het systeem verder uit', zegt de minister.

De handelshuurlening vertrekt vanuit een vrijwillige overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder. Als de verhuurder bereid is een of twee maanden huur kwijt te schelden, past de overheid via een lening vier maanden huur bij. Daardoor loopt de periode die de huurder kan overbruggen op tot zes maanden, terwijl dat voordien vier maanden was.