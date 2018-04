Hans Bonte: ‘Sp.a raakt de mensen niet meer'

De Vilvoordse burgemeester ergert zich aan de affaires van zijn partij in Antwerpen rond voormalig lijsttrekker Tom Meeuws en de breuk van het lokale kartel met Groen. ‘Die Antwerpenaren zitten volledig in een tunnel. Die trekken zich geen zak aan van de schadelijke effecten op de rest van de partij. Ze hebben geen oog, geen voeling en zeker geen respect voor de andere socialisten’, zegt Bonte in De Morgen. ‘Het is ondenkbaar dat iemand als Tom Meeuws bij ons bovenaan de lijst staat.’