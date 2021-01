Hassan Al Hilou wil Brusselse jongeren financieel zelfstandig maken

Ondernemer Hassan Al Hilou wil met zijn organisatie Capital Brusselse jongeren helpen de sociale plafonds te doorbreken. Al Hilou haalde 1,5 miljoen op bij onder andere Sofina, Coca-Cola, Colruyt, Janssen Pharmaceutica en de Vlaamse regering.

Het lijkt een doordeweeks herenhuis op de Kleine Ring van Brussel vlak bij het metrostation IJzer, maar schijn bedriegt. Achter de grijze art-nouveaugevel bevindt zich een metershoog atrium, overdekt met een lichtkoepel uit glasdallen, met drie verdiepingen aan balkons die uitkijken op het middenplein.

In deze indrukwekkende ruimte nestelt de organisatie Capital zich binnenkort. Hier zal de Brusselse jongere - als de coronacrisis achter de rug is - een brede waaier aan voorzieningen, projecten en trajecten vinden om zijn talenten te ontwikkelen. Capital heeft één doel: de Brusselse jongeren financieel zelfstandig maken.

Capital is een bottomupinitiatief, een concept dat de jonge ondernemer Hassan Al Hilou (21) drie jaar geleden uitdacht ‘in gesprek met jongeren en sociale ondernemers’. ‘Dit wordt een locatie waar jongeren zich kunnen herbronnen en in contact kunnen komen met ondernemers en het Brusselse middenveld’, zegt Al Hilou. Hij noemt deze plaats een ‘one stop source’ - onder één dak vinden jongeren de voorzieningen naargelang hun behoeften.

VR-omgeving

Het gebouw krijgt Al Hilou in bruikleen van de Boël-holding Sofina. Op de eerste verdieping van de vroegere textielhandel komt een VR-omgeving, waarin jongeren in aanraking komen met 20 bedrijfstakken, zoals de advocatuur, de chemiesector of de investeringswereld. Het is de bedoeling hen het bedrijfsleven te leren kennen, hen warm te maken voor een job in de sector, of om zelf een ondernemer te worden.

De tweede en derde verdieping worden de incubator, een plaats waar jongeren workshops volgen, hun eigen bedrijf oprichten ofsamenwerken met sociaal-innovatieve vzw’s. Meerdere vzw’s die gericht zijn op jongeren zullen er samenkomen. ‘Het aanbod is te versnipperd. In Brussel hebben we fantastische vzw’s. Die moeten we onder één dak kunnen brengen, zodat jongeren en ondernemingen een centraal aanspreekpunt hebben. Zo willen we een pad creëren in de jungle die Brussel is’, zegt Al Hilou. Ook projecten om politie en Brusselse jongeren dichter bij elkaar te brengen, staan op de planning.

De gelijkvloerse verdieping heeft misschien nog de belangrijkste rol. Via digitale borden op het middenplein kan de Brusselse tiener of twintiger een digitaal paspoort aan-maken en een afspraak regelen met de jeugdwerkers van Capital. Die stippelen samen met de jongere een traject uit richting financiële zelfstandigheid op basis van hun talenten en dromen.

‘Wil een Brusselse jongere advocaat, AI-consultant of supermarktmedewerker worden, dan helpen we. Als hij later zonnepanelen wil leggen, zoeken wij de geschikte vzw’s en ondernemingen die hem het ondernemerschap bijbrengen en aanleren hoe hij die panelen moet installeren.’

Al Hilou wil van het gebouw ‘een ecosysteem van cocreatie’ maken. Daar moet een kruisbestuiving plaatsvinden die jongeren de sociale plafonds helpt te doorbreken. Dat is niet alleen gunstig voor de jongere, maar ook voor de ondernemingen. ‘Bedrijven of overheidsdiensten kunnen naar hier komen voor concrete uitdagingen. Als defensie100 mensen zoekt, kunnen wij helpen’, zegt hij.

Captains of industry

Dat Al Hilou met Capital grote ambities heeft, bewijst de 1,5 miljoen euro die hij bij publieke en private investeerders kon losweken. Dankzij zijn voor een 21-jarige riante netwerk kon hij enkele bekende namen binnenhalen.

Sofina is medeoprichter en eigenaar van het pand. Colruyt, Janssen Pharmaceutica en Coca-Cola zijn corporate founders van Capital en ook BASF, BESIX, P&V en het advocatenkantoor Eubelius stapten er mee in.

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) is gecharmeerd door Capital. ‘Dit project vertrekt vanuit het talent van de jongeren. Het is een gewaagde onderneming waar we veel potentieel in zien. Hassan is een jonge ondernemer, maar heeft al heel wat kilometers op de teller. Een gast van 21 die 1,5 miljoen euro aantrekt, weet van aanpakken.’

Zelfbedruipend

Dat er zoveel toonaangevende bedrijven brood zien in Capital trok Dalle over de streep. Hij wil zo’n 300.000 euro investeren. De minister ziet het als een nuttige investering, zowel voor de overheid als de bedrijven. ‘Bedrijven vergroten misschien hun aanzien, maar ook hun toekomstige poel van arbeidskrachten. Vlaanderen kampt met een structurele krapte op de arbeidsmarkt, terwijl in Brussel de jeugdwerkloosheid nog erg groot is. Het is dus een ‘what’s in it for me’ en geen pure filantropie’, zegt Dalle.

Het doel van Al Hilou is om tegen april 20 private investeerders te overtuigen. Het gaat om dezelfde bedrijven die te zien zullen zijn in de VR-omgeving. Net als de jongeren die bij de organisatie aankloppen, wil Al Hilou ook Capital over enkele jaren zelfbedruipend maken.