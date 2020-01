Haven Oostende, PMV en Deme bouwen waterstoffabriek

In de haven van Oostende komt tegen 2025 een waterstoffrabriek, die meer dan een half miljoen ton per jaar CO2 moet besparen.

In de haven van Oostende komt tegen 2025 een waterstoffabriek. Dat hebben de investeerders Haven van Oostende, Deme en Participatiemaatschappij Vlaanderen maandag bekend gemaakt. De investering wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro's.

Om waterstof te maken, is energie nodig. In Oostende zal dat splitsen van water in waterstof en zuurstof gebeuren door groene stroom van de windparken op zee.