Havenbaas in voorzittersrace CD&V? 'Niemand trekt aan mijn mouw'

De baas van de haven van Zeebrugge, Joachim Coens, steekt met een opmerkelijke Facebook-post over de toekomst van zijn partij zijn neus aan het venster bij de CD&V-voorzittersverkiezingen. Maar Coens ontkent dat Hilde Crevits aan zijn mouw zou trekken.

Terwijl Wouter Beke nog eens bij Inge Vervotte is gaan polsen of zij geen minister van Welzijn in de Vlaamse regering wilde worden, gonst het van de geruchten in West-Vlaanderen dat Hilde Crevits kandidaten aan het polsen is om zich in de race om het voorzitterschap te werpen. Want de partijtop zit blijkbaar niet te wachten op Hendrik Bogaert, die een te rechts profiel zou hebben.

De naam van de populaire burgemeester van Roeselare, Kris Declercq, gaat over de tongen als een mogelijke kandidaat. Tegenover Het Laatste Nieuws sloot hij niet uit dat hij zich kandidaat zou stellen. 'Ik volg het met bijzondere belangstelling, maar het is nog te vroeg.' En hij liet verstaan dat hij wel degelijk gepolst is.

Vuur en profetie

Nu laat ook Joachim Coens (50) van zich horen. In een opmerkelijke Facebook-post schetst hij zijn toekomstvisie voor CD&V.

'Een beetje licht, wat apostels, het zal niet volstaan. We hebben vuur, profetie en kunde nodig. Kunst. Politiek hoort een kunst te zijn, geen trucje dat enkel het eigen doel dient. Want naast een kunst is politiek ook een passie, een passie voor mensen. Politiek dient de mens. Niet omgekeerd', klinkt het.

Centrumkoers

Opmerkelijk: Coens positioneert zich in het midden, hij schuift niet op naar rechts. 'Geen poort meer rond onze polis. Er gebeurt heel veel in de wereld, en we kunnen het niet buitenhouden met een grote gracht en een poort', klinkt het helemaal in lijn met de centrumkoers van de partijtop. Toch ontkent Coens dat Crevits hem naar voren wil schuiven. 'Niemand trekt aan mijn mouw', laat hij weten vanuit Helsinki.

De zoon van wijlen Daniël Coens, die nog minister van Onderwijs was, was in zijn jonge jaren een grote belofte, maar hij gaf zijn carrière een andere wending. Hij werd baas van de haven van Zeebrugge, wat hij nog altijd is. Hij is ondertussen ook burgemeester van Damme geworden.