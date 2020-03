Heet nieuwe baas van Open VLD Bart Somers?

Terwijl Egbert Lachaert de kernuitstap begraaft, lanceert Bart Somers een klimaatplan dat een en al voluntarisme uitstraalt. Kan de volgende Open VLD-voorzitter nog om de Mechelaar heen?

Nee, hij is niet een van de kandidaten die strijden om het voorzitterschap van Open VLD. Dat zijn Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten en Bart Tommelein. Maar als één kopstuk als een schaduw boven die verkiezingen hangt, is het wel Bart Somers. Voor veel landelijke, donkerblauwe liberalen ligt zijn wollige integratiebetoog te ver boven de hoofden van de mensen en moet Open VLD zich weer op lagere belastingen concentreren. Voor stedelijke Open VLD’ers is het Mechelse migratiemodel het lichtend pad, weg van een N-VA die tegen het Vlaams Belang aanschurkt.

Bart Somers zet met veel vertrouwen zijn 'positief verhaal' in de markt. Wie ook Open VLD-voorzitter wordt: hij of zij moet met de Mechelaar rekening houden.

Bovendien is Somers alomtegenwoordig. Sinds voorzitster Gwendolyn Rutten de baan aan het ruimen is, is hij dé vertolker van het blauwe positivisme. En als Vlaams viceminister-president heeft hij veel bevoegdheden en airplay om dat te demonstreren. Somers doet dat met veel zelfvertrouwen. Afgelopen weekend wees hij er in De Tijd op dat ‘zijn’ Vlaamse lijst in de kieskring Antwerpen de enige blauwe lijst is die vooruit is gegaan bij de jongste verkiezingen. En hij benadrukte dat het liberalisme veel breder moet gaan dan het sociaal-economische. Dat was een elegante vingerwijzing naar Lachaert. Somers steunt Tommelein.

Een boom per Vlaming

De Mechelaar wil zijn ruime mandaat volop gebruiken om Vlaanderen in tijden van onzekerheid opnieuw mee te trekken in ‘een positief verhaal’. Dat wil hij laten zien op integratie, maar ook op klimaat, want als minister van Binnenlands Bestuur is hij verantwoordelijk voor het meetrekken van de gemeenten. In De Morgen lanceerde Somers woensdag de grote lijnen van zijn lokaal klimaatplan. Hij vraagt dat elke gemeente tegen 2030 een boom per inwoner plant, per 200 Vlamingen in een laadpaal voorziet en fiscale kortingen toekent om tot 30.000 woningrenovaties per jaar te komen.

Volgens Somers moet dat volstaan om de CO2-uitstoot met 40 procent te reduceren, terwijl de voltallige Vlaamse regering niet eens de Europese doelstelling van 35 procent denkt te halen. Zijn plan is geen aanval op het 'klimaatrealisme' van de N-VA en minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), benadrukt Somers. Zowel hij als de N-VA betreurt dat De Morgen dat zo neerzette.

Maar het beeld is mooi gezet. Waar het voluntarisme van Somers zeker tegen afsteekt, is het discours van Lachaert over de kernuitstap. Terwijl de Open VLD-top al jaren weigert mee te gaan in de roep van de N-VA om twee kerncentrales langer op te houden, stelde Lachaert dinsdag dat er niks anders zal op zitten. Dat leverde hem applaus op in ondernemersmiddens, maar ook een prikje van Tommelein: 'Hij neemt het N-VA-standpunt over.'

Morele leider